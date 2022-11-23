Путин объявил о готовности России поставлять удобрения во все страны мира

Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения. Ситуация на мировых рынках удобрений известна хорошо даже неспециалистам», — отметил глава государства.

Российские предприятия успешно производят азотные и калийные удобрения, несмотря на «искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», добавил Владимир Путин.

«От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения», — подытожил президент.

Россия может поставлять удобрения на мировые рынки в соответствии с условиями так называемой зерновой сделки. Она состояла из двух соглашений. Первое — о вывозе украинской пшеницы из черноморских портов. Второе — об экспорте российских продовольствия и удобрений.

Однако если первая часть сделки исполнялась, то второй препятствовали представители стран Запада. Это продолжалось несколько месяцев — до тех пор, пока Москва на несколько дней не приостановила свое участие в зерновой сделке. Цены сразу скакнули на продовольствие во всем мире. Позднее Россия продлила зерновое соглашение еще на четыре месяца.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о продлении зерновой сделки и причинах, которые сподвигли Россию на это.