Не вывезут: почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Соглашение по экспорту продовольствия продлено на четыре месяца. Какое решение примут по окончании этого срока — большой вопрос.

Отдельный пункт и на переговорах «Большой Двадцатки» и в итоговой декларации — продовольственная безопасность. На G20 приветствовали так называемую зерновую сделку и подчеркнули важный момент: она состоит из двух соглашений и оба важно исполнять.

Первое о вывозе украинской пшеницы из черноморских портов. Второе о доступе российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. Все почему-то зациклены на украинской части сделки и забывают о российской. А ведь именно эта часть соглашения тормозится западными странами. Искусственно.

Россия делала предупредительный звонок: приостанавливала на несколько дней участие. Цены сразу скакнули на продовольствие во всем мире. Потом РФ возобновила работу, а 18 ноября продлила зерновое соглашение еще на четыре месяца.

При этом, Украина попыталась переписать условия и включить в сделку два новых порта — Николаев и Ольвию, чтобы, понятное дело, больше вывозить. Россия на это не пошла. Никакого расширения — давайте для начала выполним как следует то, о чем договаривались. Тем более, что под российским контролем остается Кинбурнская коса, — гарантия, что никто не будет шастать ни в Николаев, ни в Ольвию. Но почему Россия согласилась на продление сделки?

Во-первых, это вопрос действительно глобальной продуктовой безопасности, и от перебоев с поставками продовольствия могут пострадать не только наши враги, но и наши союзники в азиатских и арабских странах, и вообще аполитичные небогатые африканские государства. А во-вторых, вроде бы предупредительный звонок на Западе услышали и начали, не торопясь, конечно, но решать вопрос.

Так, в понедельник из Нидерландов в Малави, должно наконец отправиться первое судно с нашими удобрениями, которое простояло заблокированным с начала весны! Чего это европейцы вдруг стали шевелиться? Конечно, не из-за заботы о голодающих в Африке, а из-за себя любимых.

Свежая статистика по Евросоюзу показала: в Старом Свете продолжает расти инфляция — уже 10,6%, и это не предел. Для сравнения: у нас — 12,6% и снижается. Основные «двигатели» инфляции в Европе — энергия и продукты питания. И еще не вечер, в смысле, еще не конец года.

Так что нравится, не нравится, а выпускать российские грузы на морские просторы им придется. Тем более, что приближение зимы все ощутимее. На этой неделе первый снег выпал практически на всей территории России, но он также выпал и на Украине.

А это мощный фактор, который повлияет на ход боевых действий. Холод: оборону в полях держать сложнее. Снег: мало того, что он затрудняет передвижение, так еще и демаскирует людей и технику. На чьей стороне сыграет «генерал мороз», мы узнаем в ближайшие недели.