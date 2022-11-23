$5 тысяч штрафа и бутылки в лицо: туристка осквернила древний храм в Мексике

Женщину сначала пришлось спасать, а потом отправлять в полицейский участок. Сама она даже не подозревала о конфузе.

В Мексике туристка осквернила древний храм. Во время экскурсии по городу цивилизации Майя она забралась на знаменитую пирамиду. А преодолев почти сотню ступеней, еще и станцевала на вершине. Местные жители, ставшие свидетелями такого кощунства, потребовали немедленно отправить женщину в тюрьму.

Туристка поначалу подумала, что это крики восхищения, обрадовалась и даже помахала зрителям сверху. А когда спустилась, в нее полетели бутылки и более увесистые предметы. Так что прежде чем отправить нарушительницу в участок, полицейским пришлось сначала спасать туристку. Теперь ей грозит штраф в пять тысяч долларов. А то и тюремный срок.