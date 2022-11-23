$5 тысяч штрафа и бутылки в лицо: туристка осквернила древний храм в Мексике

Эфирная новость 35

Туристка осквернила древний храм в Мексике и получила штраф

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martina Katz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщину сначала пришлось спасать, а потом отправлять в полицейский участок. Сама она даже не подозревала о конфузе.

В Мексике туристка осквернила древний храм. Во время экскурсии по городу цивилизации Майя она забралась на знаменитую пирамиду. А преодолев почти сотню ступеней, еще и станцевала на вершине. Местные жители, ставшие свидетелями такого кощунства, потребовали немедленно отправить женщину в тюрьму.

Туристка поначалу подумала, что это крики восхищения, обрадовалась и даже помахала зрителям сверху. А когда спустилась, в нее полетели бутылки и более увесистые предметы. Так что прежде чем отправить нарушительницу в участок, полицейским пришлось сначала спасать туристку. Теперь ей грозит штраф в пять тысяч долларов. А то и тюремный срок.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Названы 4 знака зодиака, чью жизнь перевернет «огненное» новолуние
17:25
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах под Воронежем
17:14
Проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины: «Нет оружия и боеприпасов»
17:09
Любовь не с первого взгляда: чем Игорь Николаев покорил Наташу Королеву
17:00
$5 тысяч штрафа и бутылки в лицо: туристка осквернила древний храм в Мексике
16:56
В Генштабе Чехии призвали готовить армию к крупномасштабной войне

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика