Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 22

Пашинян: с 2023 года генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите организации.

Новым генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на саммите организации в Ереване.

Тасмагамбетов начнет исполнять свои обязанности с начала 2023 года, а срок его службы составит три года.

«Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] представит нам его, если сочтет целесообразным», —заявил Никол Пашинян.

Кроме того, премьер-министр Армении отметил, что в настоящий момент внутри ОДКБ нет общего мнения и согласия по поводу агрессивных действий Азербайджана в отношении Армении. Это наносит урон имиджу организации, считает Никол Пашинян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ОДКБ надеются на длительное перемирие между Таджикистаном и Киргизией.

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