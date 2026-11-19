Пашинян оскорбил журналистку и пригрозил судом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил скандал на брифинге в Ереване, оскорбив журналистку Рипсиме Джебеджян за вопрос о его резкой риторике и угрозах в адрес оппонентов.

Инцидент произошел после заседания правительства. Журналистка поинтересовалась, почему премьеру сходят с рук угрозы, за малую долю которых других привлекли бы к ответственности. Она также напомнила о его фразе «а почему вы не умерли», адресованной политическим противникам.

В ответ Пашинян обвинил журналистку и оппозиционные силы в том, что они используют военное кладбище Ераблур в политических целях.

«Я прямо говорю: лично вы, „Сильная Армения“ и другие лица превратили Ераблур в политическую и общественную разменную монету. Вы омерзительны на этом своем пути. Прибью всех, кто превращает Ераблур в разменную монету», — приводит его слова NEWS.am.

Премьер также заявил, что большинство его критиков «сбежали» и прятались за спинами других, а некоторые генералы назвал «трусливыми дезертирами». Журналистка в ответ пообещала подать в суд, на что Пашинян заявил, что и впредь будет говорить все, что думает. Позднее он обвинил оппозицию в коррупции, заявив, что она у них «в ДНК».

Немногим ранее премьер-министр Армении выразил сожаление из-за слов губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о россиянах, отметив, что надеется на исправление ситуации.

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