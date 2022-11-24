Кукла в короне: Сергей Зверев огорчил своих фанаток

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 35

Сергей Зверев заставил своих поклонниц грустить из-за снимка с коллекцией кукол

Кукла в короне: Сергей Зверев огорчил своих фанаток

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Фанатки звезды уже написали в комментариях, что очень грустят. Не каждый может приобрести себе такую куклу.

Главная российская звезда гламура Сергей Зверев снова поразил своих фанаток. На этот раз он предстал на своей страничке в социальной сети в образе куклы Кена.

«Нравятся ли вам куклы Барби и что у вас с ними связано?» — задает вопрос Зверев своих подписчикам.

На снимках знаменитый стилист предстал в роскошном розовом костюме и, конечно, в короне. А за его спиной обосновалась коллекция из тысячи кукол, стоимостью в два миллиона долларов.

Фанатки звезды уже написали в комментариях, что очень грустят. Ведь никто из них в детстве не имел таких дорогих кукол. Да что уж говорить — сейчас тоже не все себе могут позволить такое дорогое удовольствие.

Но были и те, кто был счастлив увидеть своего кумира в такой локации.

«Ой, Сергей, вы так живописно и гармонично вписались в эту локацию! Умеете вы преподносить сюрпризы», — написала одна из его подписчиц.

А похож ли Сергей Зверев на этом снимке на Кена — решать вам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Зверев признался, что у него появилась новая пассия и кто вывел стилиста из депрессии.

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