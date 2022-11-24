Сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 210

Звезда поселилась за рубежом и постоянно нелестно отзывается о тех, на ком зарабатывала миллионы.

Сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Специальная военная операция России

Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову признали «Актрисой года» в Латвии. Артистка стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в соответствующей номинации, сообщает сайт премии.

«Актриса года — Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр», — написано в публикации.

Спектакль-монолог с одним действующим актером Post Scriptum был поставлен художественным руководителем Нового рижского театра Алвисом Херманисом. Театр в описании к моноспектаклю подчеркнул, что постановка идет на русском языке с латышскими субтитрами. Также отмечается, что в современных реалиях спектакль посвящен «сознанию, подсознанию и совести России и не только».

После начала Специальной военной операции по защите Донбасса, 47-летняя Чулпан Хаматова не поддержала политику президента России Владимира Путина. Актриса уволилась из московского театра «Современник» и поспешила улететь с детьми в Латвию, где у нее есть дом в деревне. В недавнем интервью латвийскому телеканалу Хаматова призналась, что никогда не воспринимала всерьез свое звание Народной артистки РФ. Она добавила, что не понимает, как отражается эта регалия на жизни ее обладателя, и считает ее пережитком советского прошлого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чулпан Хаматова столкнулась с нехваткой денег после переезда в Латвию.

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