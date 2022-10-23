«Не буду другой»: на что променяла сытую жизнь сбежавшая из России Хаматова
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих лишениях за границей
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
Звезда театра и кино продолжает нелестно отзываться в адрес России и строить из себя жертву.
Актриса театра и кино Чулпан Хаматова в числе первых «ласточек» покинула родину в знак протеста. Начало специальной военной операции России (СВО) на Украине ей пришлось не по душе, передает StarHit.ru. Она много говорила о внезапно разыгравшейся депрессии и даже о желании сменить театральную сцену на сумку курьера за спиной.
«Я боялась дышать, выезжать в магазин и оставлять детей дома. Я боялась расставаться с ними на пять минут», — говорит актриса в одном из интервью.
Хаматова спешно собрала детей и сбежала в Латвию, в которой у звезды драмы «Петровы в гриппе» оказалась собственная недвижимость. В Риге она устроилась работать в местный театр. Заработки на европейской сцене оказались куда более скоромными, чем на брошенной родине. Чулпан Хаматова зарабатывает в Прибалтике за месяц меньше, чем она получала за один день в России.
Несмотря на все лишения и «сухари», на которые актриса обрекла себя и свою семью из политического принципа, возвращаться на родину она не планирует. Исполнительница роли в драме «Гуд бай, Ленин!» открестилась и от российских поклонников. Она заявила, что больше не будет выступать перед ними.
К слову сказать, отношение фанатов к Хаматовой не менее радужное. Они считают ее предательницей и интерес к творчеству артистки потеряли. Коллеги по цеху также не поддерживают актрису, которая продолжает резко высказываться в адрес своей уже «бывшей родины» и строить из себя жертву.
Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Виктор Дробыш считает, что «свинтившие от страха» из России звезды еще вернутся.
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