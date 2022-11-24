В Госдуме приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды: что это значит и какие штрафы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 27

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и рекламе

В Госдуме приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды: что это значит и какие штрафы

Фото: www.globallookpress.com / Илья Кошелев

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Теперь ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ в рекламе, СМИ, кино и книгах, говорится на сайте Госдумы.

В частности, закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе.

Более того, запрещено продавать товары с соответствующей информацией.

«За пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация», — говорится в сообщении.

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Телепузики» превратились в пропаганду ЛГБТ, инцеста и свингерства. Создатели детских программ на ВВС признавались, что писали сюжеты под действием тяжелых наркотиков.

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