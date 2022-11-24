Драпенко объяснила, зачем Хаматовой дали звание актрисы года в Латвии

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 750

Депутат Драпенко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года в Латвии

Драпенко объяснила, зачем Хаматовой дали звание актрисы года в Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Звезда покинула Россию еще весной этого года после громкого скандала, заявив, что не поддерживает страну, где зарабатывала миллионы.

Чулпан Хаматова еще весной покинула Россию и переехала жить в Латвию. Вместе со своей семьей артистка начала строить новую жизнь. Недавно она даже получила престижную награду — ее объявили актрисой года.

Это прокомментировала депутат Елена Драпенко, которая напомнила, что актриса публично высмеяла звание народной артистки России. сейчас же она получает награду государства, которое с трудом можно разглядеть.

«Масштаб настолько несопоставимый, что даже говорить об этом странно. Хотя в случае с этой наградой видна политическая целесообразность. Возможно, надо было отметить ее гигантский „подвиг“ — предательство Родины», — поделилась своим мнением она, пишет StarHit.ru.

В одном из интервью после переезда в другую страну Хаматова резко выразилась о народных артистах России, а также отметила, что ей это звание навязали. Кроме того, она готова отдать его в любой момент.

Как ранее писал 5-tv.ru, уехавшую из России Чулпан Хаматову признали «Актрисой года» в Латвии. Артистка стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в соответствующей номинации.

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