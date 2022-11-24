Персона нон грата: Светлану Лободу не хотят видеть в Литве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 69

В Литве украинскую певицу Светлану Лободу объявили персоной нон грата

Персона нон грата: Светлану Лободу не хотят видеть в Литве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Оказалось, что в стране не совсем разобрались, какую сторону занимает Светлана Лобода в украинском вопросе.

Украинская певица Светлана Лобода включена в список нежелательных лиц Литвы, об этом стало известно во время конференции с пресс-секретарем главы МИД Литвы Паулина Левицкайте.

«После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата», — заявила она.

Данным вопросом занялись после того, как стало известно, что у певицы намечаются гастроли в нескольких городах Литвы, а ее позиция по украинскому вопросу им не совсем понятна.

Более того, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что многие в балтийской республике сами отменили концерты Лободы, а остальным организаторам мероприятий он посоветовал последовать их примеру.

В данный период времени украинская артистка проживает в Латвии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, певица Светлана Лобода после всех провокационных заявлений в сторону России заявила о нежелании отказываться от русского языка. Артистка не хочет говорить и петь только на украинском, ведь она привыкла к русскоязычной публике и обществу.

Вокалистка отметила, что ее зрители хотят услышать песни на разных языках, в том числе и на русском. Тем более, исполнительница собирается петь на английском и уже хочет готовить новые треки.

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