«Я всю жизнь говорю»: Лобода заявила, что не откажется от русского
Светлана Лобода не собирается принципиально отказываться от русского языка
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Почему сбежавшая из России знаменитость продолжит исполнять песни на привычном языке?
Певица Светлана Лобода после всех провокационных заявлений в сторону России заявила о нежелании отказываться от русского языка. Артистка не хочет говорить и петь только на украинском, ведь она привыкла к русскоязычной публике и обществу. Об этом звезда сообщила в одном из радиоинтервью.
«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая — люди, живущие по всему миру», — приводит ее слова издание Telegramma.pro.
Вокалистка отметила, что ее зрители хотят услышать песни на разных языках, в том числе и на русском. Тем более, исполнительница собирается петь на английском и уже хочет готовить новые треки.
К слову, недавно поклонники раскритиковали Лободу за ошибку в названии украинской песни. Певица анонсировала выход новой композиции «Два незнайомця». Один из украинских блогеров и филологов поправил артистку, оказывается, правильно пишется: «Два незнайомці». Ошибка Светланы сильно возмутила аудиторию, в комментариях звезды разразился настоящий скандал.
Стоит отметить, что в последнее время вокалистка постоянно сталкивается с хейтом. Сначала она улетела в Россию и построила на русскоязычной аудитории блистательную карьеру. Однако после начала СВО исполнительница раскритиковала действия вооруженных сил РФ на Украине и выпустила видео, где рыдая обвиняет Москву во всех грехах. Однако показательные слезы украинцы не оценили, они уличили Светлану в лицемерии.
Ранее 5-tv.ru сообщал про опасные уколы красоты у Лободы.
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