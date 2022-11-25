Во Владимирской области фура на полной скорости влетела в кафе

Фура протаранила придорожное кафе во Владимирской области. Причины аварии неизвестны. Очевидцы предположили, что водителю стало плохо.

На кадрах видно, что машина даже не пыталась тормозить, остановилась только когда врезалась в здание. Грузовик выбил несколько окон и обрушил козырек над подъездом.