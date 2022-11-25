Во Владимирской области фура на полной скорости влетела в кафе
По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, но о состоянии водителя ничего не известно.
Фото, видео: 5-tv.ru
Фура протаранила придорожное кафе во Владимирской области. Причины аварии неизвестны. Очевидцы предположили, что водителю стало плохо.
На кадрах видно, что машина даже не пыталась тормозить, остановилась только когда врезалась в здание. Грузовик выбил несколько окон и обрушил козырек над подъездом.
Читайте также
-6° 767 мм рт. ст.
86%
86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
-0.11 62.78
0.49
Нашли ошибку?