Во Владимирской области фура на полной скорости влетела в кафе

Эфирная новость 34

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, но о состоянии водителя ничего не известно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Фура протаранила придорожное кафе во Владимирской области. Причины аварии неизвестны. Очевидцы предположили, что водителю стало плохо.

На кадрах видно, что машина даже не пыталась тормозить, остановилась только когда врезалась в здание. Грузовик выбил несколько окон и обрушил козырек над подъездом.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

Последние новости

7:40
«Липкий терроризм»: экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине
7:22
Дети замучили Сергея Жукова просьбами о брате или сестре: «Идите делать ребенка»
7:04
«Зависит от укреплений»: как «ландшафтный дизайнер» из ДНР ровняет с землей позиции ВСУ
6:50
Садистское отношение: Киев гонит украинцев на зиму в палаточные «концлагеря»
6:32
Во Владимирской области фура на полной скорости влетела в кафе
6:17
Актриса Вера Воронкова о жизни после пожара: «Чувствую себя обновленной!»

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика