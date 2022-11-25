«Каждый день учит»: Марк Богатырев рассказал о больших успехах маленького сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Почти двухгодовалый сын звезды «Кухня» Богатырева уже начал разговаривать

Фото, видео: Instagram* / marchi25; 5-tv.ru

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У знаменитости это первый опыт отцовства, все ощущается по особенному.

Актер Марк Богатырев поделился впечатлениями от своего маленького наследника Данила. Жена Татьяна Арнтгольц подарила артисту сына почти два года назад и теперь звезда сериала «Кухня» не может нарадоваться своему счастью. По словам знаменитости, мальчик каждый день дарит родителям невероятные эмоции.

«У меня очаровательный сын, очень смышленый, очень обаятельный, очень веселый. Уже очень рано начал разговаривать. Я у него многому учусь и для меня это важный опыт человеческий, которого у меня никогда в жизни не было и это прям большое событие в жизни. Это самое важное», — рассказал актер в беседе с 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре.

К слову, у Богатырева вовсе не сразу проснулись теплые отцовские чувства к ребенку. После рождения малыша Марк не понимал, что делать дальше. Ему потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать себя папой. Тем более, это первый подобный опыт у артиста.

Еще в феврале звезда «Кухни» говорил, что появление младенца в доме стало непривычным для новоиспеченного отца. Пока Татьяна вынашивала Данилу девять месяцев, между ними возникла особенная связь. Для пап же этот процесс проходит немного иначе.

Однако спустя полгода знаменитость привык к роли папы. Теперь у него большие чувства к мальчику, он хочет воспитывать его и вырастить прекрасным человеком. Сейчас артист старается как можно больше проводить времени с наследником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как COVID помог Арнтгольц забеременеть.

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