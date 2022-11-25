Песков: Путин пока не планирует отдельную встречу с военнослужащими

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Кремль анонсировал встречу Путина с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Песков: Путин пока не планирует отдельную встречу с военнослужащими

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент России Владимир Путин пока не планирует отдельную встречу с военнослужащими. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

«Пока нет, будем информировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Кремль анонсировал встречу Путина с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Песков добавил, что будут обсуждаться все поднятые женщинами темы. Приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, проходящих тактическую подготовку и боевое слаживание, либо находящихся в зоне боевых действий.

Кроме того, известно, что российский лидер также пока не планирует личных встреч с военными корреспондентами. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от националистов. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Киев гонит украинцев на зиму.

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