Песков: Путин пока не планирует отдельную встречу с военнослужащими
Кремль анонсировал встречу Путина с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Президент России Владимир Путин пока не планирует отдельную встречу с военнослужащими. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«Пока нет, будем информировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом Кремль анонсировал встречу Путина с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Песков добавил, что будут обсуждаться все поднятые женщинами темы. Приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, проходящих тактическую подготовку и боевое слаживание, либо находящихся в зоне боевых действий.
Кроме того, известно, что российский лидер также пока не планирует личных встреч с военными корреспондентами. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от националистов. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Киев гонит украинцев на зиму.
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