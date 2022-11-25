Садистское отношение: Киев гонит украинцев на зиму в палаточные «концлагеря»

Энергосистема Незалежной разрушена, люди живут без света, впереди первые морозы. Но власти страны предпочитают отказываться от переговоров с РФ и воюют «до последнего украинца».

Киевский режим показал свое истинное лицо, решив согнать население обесточенной страны в палаточные городки. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал садистским отношение украинских властей к собственному народу. Российскую кампанию по выводу из строя трансформаторных подстанций в Незалежной он назвал «фактическим принуждением к мирным переговорам» — ведь нельзя и дальше оставлять людей в нечеловеческих бытовых условиях. Но верхушка решила, можно.

«Если мы говорим о киевском режиме, то, конечно, максимум на что хватило их воли и разума — делать отапливаемые палаточные городки для населения. То есть они призывают мирное население либо уезжать из Украины на период зимы, либо переезжать в эти палаточные городки, где будут стоять печки или генераторы, и жить там. Они фактически пытаются загнать свое собственное население в некоторое подобие концлагерей», — заявил Кнутов.

В таких «резервациях» людей легко контролировать, подчеркнул эксперт. Даже в случае бунта военным легко будет взять под контроль непослушных граждан. У них даже стен нет, негде укрыться. По мнению собеседника 5-tv.ru, вооруженные националисты быстро подавят любое выступление, а мужскую часть недовольных просто призовут и отправят на фронт

«Таким образом, задача, которая будет поставлена киевским режимом — воевать до последнего украинца — будет решаться не только на фронте, но и путем такого садистского отношения к собственному народу. Киевский режим в очередной раз проявляет свое нацистское лицо, безразлично и бездушно относится к мирным людям», — сказал эксперт.

Юрий Кнутов назвал палаточные городки инструментом контроля населения. www.globallookpress.com / Mahmoud Issa

Юрий Кнутов не сомневается, что в «концлагерях» будут снова и снова вспыхивать бунты. И уже известно, как украинская власть выходит из таких неудобных ситуаций. Специалист напомнил, как националисты расправлялись с противниками Евромайдана в Одессе в 2014 году, как расстреливали пророссийски настроенное население на оккупированных территориях, как шокировали провокацией в Буче.

«Я полагаю, что просто применят оружие, часть будет арестована и отправлена в тюрьмы, а другая часть просто будет расстреляна в ходе подавления таких выступлений. Киевскому режиму все сходит с рук, они ничего не боятся, ничего не стесняются», — заключил Кнутов.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Москва откликнулась на просьбу о помощи со стороны глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта с киевским режимом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по мирному населению, ситуация грозила обернуться гуманитарной катастрофой. Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей ЛДНР, подвергавшихся «геноциду и издевательствам» в течение восьми последних лет.

В сентябре по результатам референдумов в состав России вошли четыре освобожденных региона — республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области. Киев продолжает атаки и контрнаступления, игнорируя все призывы к мирному урегулированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о растущем возмущении среди оставшихся без света жителей Незалежной. В социальных сетях люди обращаются напрямую к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, у которого, к слову, всегда и лампочка горит, и связь — без перебоев.