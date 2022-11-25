«Я люблю»: Алла Довлатова раскрыла новые подробности о пластической операции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13

Алла Довлатова обещала рассказать в соцсетях подробности о пластической операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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День процедуры стал феноменально важным для знаменитой телеведущей, она продумала все поминутно.

Актриса и ведущая Алла Довлатова недавно сделала пластическую операцию. По ее словам, это было обдуманное решение, ведь звезда долго планировала сложную процедуру. Сейчас 48-летняя красавица радуется первым результатам, однако восстановление еще не завершилось.

«Почти две недели прошло. Я сейчас восстанавливаюсь, поэтому одета непривычно для себя. Не могу пока открывать тайну, потому что расскажу у себя в соцсетях, что именно это была за операция. Могу сказать, что операция была и на лицо. Я так рада, что я ее сделала! Я выбирала день с астрологом, это было глобально, серьезно!» — сказала артистка 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре.

Также радиоведущая высказалась о враче, к которому всегда обращается по вопросам красоты. Этот профессионал с Довлатовой уже долгие годы, за которые успел сделать ей три операции. Две процедуры были на лицо — одна на глаза, а вторая на лоб. Третья — последнее вмешательство, о котором Алла Александровна обещала позже рассказать в социальных сетях.

«Я люблю и доверяю врачу, который мне делал эту операцию. Я у него сделала уже третью операцию. Одну я сделала 15 лет назад, у меня были грыжи под глазами, тогда он мне их удалял. Полгода назад он мне делал эндоскопическую подтяжку лба. Сейчас он мне сделал то, до чего тогда у нас руки не дошли», — объяснила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал неожиданную причину операций Аллы Довлатовой.

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