Раскрыты детали громкого убийства троих человек в Крымске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 32

Троих человек убили в Крымске после крупной семейной ссоры

Раскрыты детали громкого убийства троих человек в Крымске

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Накануне, 24 ноября, мужчина открыл огонь возле торгового центра в городе, а потом покончил с собой.

Стали известны подробности громкого убийства в городе Крымске. Накануне, 24 ноября, мужчина устроил стрельбу возле торгового центра и в самом здании.

Как стало известно 5-tv.ru, по версии следствия, примерно в 16:20 злоумышленник приехал в офис на улицу Комарова, который арендует его зять — фирма занимается бухучетом сети медцентров. Перед тем как войти внутрь, он открыл огонь из карабина «Ланкастер», а главной мишенью была его бывшая супруга. Преследуя ее, под горячую руку стрелку попался случайный прохожий, житель Хабаровска — мужчина получил огнестрельное ранение, но выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.

Следующий жертвой стал охранник торгового центра — он преградил дорогу стрелявшему, когда тот продолжал быстрым шагом догонять жену и в результате был убит. Еще с двумя жертвами он разделался внутри здания, ими оказались сотрудники офиса.

В тот день злоумышленник также стрелял по окнам квартиры, где живут его экс-жена и сын. О случившемся в полицию сообщили жители, после этого стрелок сел в чужой автомобиль Opel и покончил с собой.

Всего, по имеющейся информации, он произвел порядка 40 выстрелов, в том числе прострелил несколько машин — прохожие реагировали на происходящее громкими криками.

По факту убийства троих местных жителей и покушения на убийство четвертого мужчины возбуждено уголовное дело. Его курирует отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета региона.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инциденту, предположительно, предшествовала семейная ссора — мужчина проиграл бывшей жене суд о разделе имущества. В мае, он обратился в суд с исковым заявлением к бывшей жене, спор в итоге разрешился в ее пользу.

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