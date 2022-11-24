Четыре человека погибли в результате стрельбы из автомата в городе Крымске. Среди жертв и сам мужчина, взявший в руки оружие.

Инцидент случился в районе 17:00 возле торгового центра «Славянский», расположенного по улице Синева. На кадрах, попавших в соцсети видно, как человек целенаправленно открыл огонь в погоне за жертвами. Одна из них упала на асфальт между автомобилями на парковке. Остальных — продолжил преследовать, не опуская винтовку.

Как стало известно 5-tv.ru, этому происшествию, предположительно предшествовала семейная драма — стрелявший мужчина проиграл суд бывшей супруге и начал ее преследовать. Сначала он пришел с оружием в медицинский центр, который находится в том самом торговом центре, и там расправился с двумя сотрудниками, предположительно, его знакомыми, затем вышел на улицу и начал стрельбу по прохожим.

По словам очевидцев, сообщает МК.RU, целился он в первую очередь в женщину, предположительно, его жену. В этот момент за нее заступился посторонний человек и был наказан разгневанным супругом. Затем стрелок отправился к дому сына, где впоследствии нашли его тело.

К настоящему моменту территория, где случился инцидент, оцеплена, на месте работают правоохранители. По информации Следственного комитета по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на четвертого мужчину.

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