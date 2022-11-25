Как «приворожить» мужчину: семейный рецепт кексов от кондитера

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 24

Как самостоятельно приготовить вкуснятину, если хочется побаловать себя или своих гостей?

Как «приворожить» мужчину: семейный рецепт кексов от кондитера

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Кондитер Мария Логинова поделилась рецептом бисквитных шоколадных кексов со сливочным кремом, которыми ее бабушка «приворожила» дедушку.

Ингредиенты:

Мука — один стакан

Сахар — один стакан

Какао-порошок — три столовых ложки

Сода — одна чайная ложка

Разрыхлитель — одна чайная ложка

Ванильный сахар — одна чайная ложка

Соль — ½ чайной ложки

Яйцо — одна штука

Растительное масло — три столовых ложки

Молоко — ½ стакана

Кипяток — ½ стакана

Для крема:

Творожный сливочный сыр — 280 граммов

Сахарная пудра — четыре или пять столовых ложек

Приготовление:

Смешайте все сухи ингредиенты. Затем отделите яичный белок от желтка и смешайте желток с молоком и растительном маслом. Соедините с сухой смесью и перемешайте. Взбейте белок, аккуратно вмешайте его в тесто. Очень важно, чтобы его аккуратно «закапывали ложкой от края емкости к центру, иначе нарушится его структура и бисквит может не получиться. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Вылейте в тесто кипяток. Разлейте получившуюся смесь по формочкам (лучше всего на половину или на 2/3). Поставьте в заранее разогретую духовку и выпекайте 15-20 минут при температуре 160 градусов.

Для того, чтобы приготовить крем, взбейте блендером творожный сыр с пудрой и украсьте готовые кексы с помощью кондитерского мешка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал необычный рецепт жульена.

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