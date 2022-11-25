Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Глава Минтруда Котяков: индексация пенсии неработающих составит 4,8% с 1 января 2023 года

Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, почему прирост пенсии за текущий год составит больше 15%.

Глава министерства труда России Антон Котяков сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8% с 1 января 2023 года. Об этом министр сообщил в рамках своего выступления в Совете Федерации.

Как отметил Котяков, настоящее законодательство предусматривает двухэтапную индексацию. По его словам, по сравнению с январем 2022 года совокупный прирост социальной выплаты составит 15,3% в годовом выражении.

25 ноября доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им Г. В. Плеханова Галина Семенова сообщила, что в декабре часть пенсионеров получит двойную пенсию. Научный деятель объяснила, что связано это с тем, что большинство банков и почтовых отделений не будут осуществлять свою работу в период новогодних праздников. Пенсионеры, которым выплаты должны быть начислены 8 января, соответственно, получат деньги досрочно.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Россия Владимир Путин призвал банки освободить людей от долгового рабства.

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