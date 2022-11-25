«Прописали»: Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50

Анна Семенович назвала хождение по беговой дорожке причиной своего похудения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая блондинка радуется своему отражению в зеркале и считает себя стройной.

Актриса и певица Анна Семенович рассказала, как ей удалось скинуть злосчастные килограммы. По словам исполнительницы, беговая дорожка находится прямо в ее жилище, красавица взяла силы в кулак. Теперь красавица появилась в шикарном облегающем платье на вечеринку в честь презентации сезона телеканала RU.TV.

«Начала заниматься спортом, потому что я болела COVID-19 в третий раз, достаточно серьезно. Мне нельзя было полтора месяца заниматься. Полтора месяца прошло и буквально неделю, я уже ввела спорт и это сразу на мне сказывается. У меня дома есть дорожка тренажерная, где я сама занимаюсь. Я по образованию тренер. Час двадцать хожу», — заявила артистка в беседе с 5-tv.ru.

Также звезда призналась, что несмотря на болезненное перенесение коронавируса, последствий от инфекции не наблюдается. Она периодически проверяет кровь и старается следить за здоровьем. Сейчас Семенович приходится пить много добавок с витаминами.

«Мне доктора прописали огромное количество баночек: витамины В, D, Е, С, железо… В общем, я такими „горстями“ все это пью, потому что коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови», — рассказала вокалистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович возмутилась вопросу о позднем материнстве.

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«Прописали»: Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения

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