Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мишени находились и на воде, и на берегу. Все прошло без единой помарки.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"; 5-tv.ru
Новейшая российская субмарина «Магадан» произвела пуски крылатых ракет «Калибр». Учения прошли в Японском море. Выстрелы были сделаны из подводного положения. Мишени находились в море и на берегу — на растоянии более тысячи километров.
Обе цели были успешно поражены. Также в учениях задействовали корабли Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотники морской авиации. Добавлю, что подводная лодка Магадан — третья по счету российская дизель-электрическая субмарина, оснащенная крылатыми ракетами «Калибр». Она была спущена на воду год назад в Петербурге. На Тихоокеанский флот подлодка прибыла Северным морским путем месяц назад.
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