Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море

Новейшая российская субмарина «Магадан» произвела пуски крылатых ракет «Калибр». Учения прошли в Японском море. Выстрелы были сделаны из подводного положения. Мишени находились в море и на берегу — на растоянии более тысячи километров.

Обе цели были успешно поражены. Также в учениях задействовали корабли Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотники морской авиации. Добавлю, что подводная лодка Магадан — третья по счету российская дизель-электрическая субмарина, оснащенная крылатыми ракетами «Калибр». Она была спущена на воду год назад в Петербурге. На Тихоокеанский флот подлодка прибыла Северным морским путем месяц назад.