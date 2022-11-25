До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 88

На стороне киевского режима продолжают воевать боевики, присланные иностранными «партнерами» Украины. Какие цели они преследуют на самом деле?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом. Российская армия, выполняя боевые задачи, действует максимально четко и слаженно. Все — ради спасения мирного населения Украины и Донбасса от националистов, которых курирует киевский режим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков. <…> Кроме того, в Донецкой Народной Республике уничтожено еще более ста наемников „иностранного легиона“, а также танк, 2 боевые бронированные машины и 8 автомобилей», — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР.

Тема:
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До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом

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