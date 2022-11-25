Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 20

В Минобороны России отметили, что противник несет большие потери. Среди них есть и иностранные наемники, воевавшие на стороне киевского режима.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой народной республики», — пояснил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков отметил, что в ходе выполнения боевых задач военнослужащие ВС России уничтожили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, включая живую силу и технику противника в 164 районах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили около 40 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Запорожье.

Тема:
Украинский кризис
25 нояб
ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
25 нояб
Британцам советуют разогревать объедки и сушить белье на улице из-за кризиса
24 нояб
В агонии, без шанса на победу: как ведут себя боевики ВСУ на поле боя
24 нояб
Украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне
23 нояб
Британцам приходится мириться с плесенью из-за энергетического кризиса
23 нояб
«Не имеет права!» — Кулеба начал нагло требовать у Запада санкций для России
23 нояб
В США возмутились политикой Байдена и Зеленского в отношении России
22 нояб
Бывший офицер ВСУ признал связь Киева и НАТО: кто и куда указывает стрелять
22 нояб
Украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру
22 нояб
Казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО
-6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Мощный пожар вспыхнул в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
15:05
Раскрывает истинные чувства: как темнота влияет на человека
15:01
Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР
14:54
ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
14:43
ВЦИОМ: уровень доверия к Путину достиг почти 79%
14:38
Британцам советуют разогревать объедки и сушить белье на улице из-за кризиса

Сейчас читают

Как навсегда избавиться от «вдовьего горба» — эффективная мини-тренировка
Источник в Киеве описал реальную обстановку в городе: радоваться нечему
Эксперт о Залужном на посту президента Украины: «Худший вариант, чем Зеленский»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео