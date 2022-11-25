В России все данные о воинском учете переведут в электронный формат

Эфирная новость 42

Исключение — офицеры запаса СВР и ФСБ.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Быркин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Все данные о воинском учете в России переведут в электронный вид. Они будут храниться на государственном информационном ресурсе. Его создадут по указанию Владимира Путина.

Соответствующее поручение президент дал Минцифры, Федеральной налоговой службе и Минобороны. Работа должна быть завершена до апреля 2024 года. На ресурсе будет собрана информация о гражданах, состоящих на воинском учете.

Исключение — офицеры запаса СВР и ФСБ. Также там будут храниться данные о тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит.

Ресурс будет содержать информацию о регистрации граждан, их недвижимости, а также о непогашенной судимости, состоянии здоровья, семейном положении и месте работы. В досье будут храниться номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на «Госуслугах».

-6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Каре и дубленка на голое тело: Собчак поделилась фото в откровенном наряде
23:42
Военкор «Известий» показал, как российские военные наступают на Авдеевку
23:25
Суд признал виновными фигурантов по делу о покушении на Авраама Руссо
23:08
В Эстонии депортировали россиянина после его поездки в Россию на похороны друга
22:59
В России все данные о воинском учете переведут в электронный формат
22:50
Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником

Сейчас читают

Появились кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина
«Это Кащенко»: политолог высмеял латвийского депутата после «отмены» русского языка
Застойное явление: почему люди во всем мире резко перестали развиваться
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео