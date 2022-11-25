В России все данные о воинском учете переведут в электронный формат

Все данные о воинском учете в России переведут в электронный вид. Они будут храниться на государственном информационном ресурсе. Его создадут по указанию Владимира Путина.

Соответствующее поручение президент дал Минцифры, Федеральной налоговой службе и Минобороны. Работа должна быть завершена до апреля 2024 года. На ресурсе будет собрана информация о гражданах, состоящих на воинском учете.

Исключение — офицеры запаса СВР и ФСБ. Также там будут храниться данные о тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит.

Ресурс будет содержать информацию о регистрации граждан, их недвижимости, а также о непогашенной судимости, состоянии здоровья, семейном положении и месте работы. В досье будут храниться номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на «Госуслугах».