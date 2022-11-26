Как сэкономить на распродажах и вернуть ненужную покупку: советы экспертов

Витрины зазывают на «Черную пятницу»: магазины заманивают огромными скидками, покупатели в ажиотаже сметают все, что можно. Потом оказывается, что весь этот аттракцион неслыханной щедрости — сплошной обман. Многие товары вернуть уже нельзя, а скидка была не такой уж и большой, поскольку накануне цену сильно подняли. На эти уловки порой идут даже крупные магазины и онлайн-площадки. В чем точно можно устоять перед соблазном, расскажет корреспондент Полина Пятышева.

Как сэкономить?

Двадцать, пятьдесят, и даже 90%: просто невероятные скидки обещают покупателям в «Черную пятницу». Только в России, в отличие от США, длится она не один день, а целый месяц. И мы сметаем товары с полок, считая сэкономленные деньги заработанными.

«„Черная пятница“ — это ни что иное, как просто один из маркетинговых инструментов, чтобы привлечь клиентов. Поэтому хоть она „Черная пятница“, хоть „Розовый четверг“ — разницы большой не будет. Самое главное — привлечь клиента лишнего. У нас все любят скидки, поэтому на это и попадаются», — отметил интернет-маркетолог Андрей Капитонов.

Яркие баннеры в магазинах буквально гипнотизируют и заглушают голос разума, провоцируя опустошить кошелек. Но нельзя сказать, что все скидки фейковые, а не реальные. Так, стилист Диана Ломакина уверена, что сэкономить в "Черную пятницу" можно. Для этого нужно заранее составить список желаемого и выделить отдельные категории товаров.

«Всегда советую обратить внимание на одежду верхнюю — куртки, пуховики, дубленки. Все, что касается обуви — зимняя, кожаная, изделия из натуральной кожи, сумки», — рекомендует персональный стилист Диана Ломакина.

В дни распродаж выгодно можно купить не только одежду, но и косметику, бытовую технику и товары для дома. Особенно активно их распродают в онлайн-магазинах. На какой сайт не зайди — везде агрессивный маркетинг. Здесь запущен обратный отсчет и выделены лимитированные товары. А вот, на главной странице, желтые ценники с фразой — «вы давно этого ждали».

«Проверенные скидки»

Чтобы уберечь покупателей от недобросовестных продавцов, маркетплейсы придумали новый фильтр — «Проверенные скидки». С ним поисковик должен выдавать только карточки товаров, цены на которые действительно снижены. Вот только проверить это — непростая работа, поэтому аналитики онлайн-торговли относятся к такому фильтру скептически.

«Закупочная цена часто меняется. Скорее всего, это очередная реклама тех же площадок: „вот у нас все честно, приходи к нам“! То есть по большей части они такой инструмент делают для себя, для привлечения», — рассказал интернет-маркетолог Андрей Капитонов.

Проблема необдуманных покупок в «Черную пятницу» настолько масштабна, что советы, как их избежать, опубликовали даже на сайте МЧС России: «Купить нельзя планировать». Где поставить запятую, каждый решит сам.

«Задайте себе вопрос: мне это вообще надо? Может быть, в своем воображении представите эту тумбочку, которая со скидкой 90%, или с чем вы наденете эту маечку. И если в вашем воображении эта картинка не сложилась, то просто не нужно это брать», — советует психолог Екатерина Гранич.

От 5 до 10%

Но когда порадовать себя хочется, а тратить слишком много — нет, эксперты рекомендуют отложить конкретную сумму на шопинг — в отдельный конверт.

«От 5 до 10% дохода можно отложить на эти цели. Это тот уровень, который не влияет на общий уровень жизни, потому что, как вы знаете, всегда можно 10% отложить без особого ущерба. То же самое с этими тратами», — говорит бизнес-тренер Назар Ачилов.

Если, поддавшись ажиотажу, вы все же купили товар с солидной скидкой, а потом осознали, что он вам не нужен, право его вернуть все равно есть. И на это все те же 14 дней. Но чтобы избежать стресса, в дни распродаж к покупкам лучше подходить с холодной головой.