71-летний пилот из Петербурга попал в Книгу рекордов России
Анатолий Самошин планирует встретить свой следующий день рождения в небе.
Фото, видео: 5-tv.ru
Пилот из Петербурга попал в Книгу рекордов России. В свой 71 год Анатолий Самошин почти каждый день поднимает в небо пассажирские лайнеры.
На сегодня он — самый возрастной пилот в стране. За плечами уже больше полувека регулярных полетов. А если медкомиссия даст добро, то свой следующий день рождения Анатолий Самошин обещает тоже встретить в небе.
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