Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко
Ранее чиновник возглавлял Совет министров в Харьковской области.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Новым председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. О кадровом решении сообщили в официальном Telegram-канале администрации региона.
«Новым председателем судебного заседания Андрей Алексеенко, ранее существовавший в совете территории Харьковской области», — говорится в публикации.
Алексеенко назвали профессионалом своего дела, который начинал с должности инженера по техническому надзору на заводе. Он награжден Орденом Мужества.
«Кабмин Херсонской области возглавил достойный человек и успешный российский управленец, который продолжил дело Сергея Елисеева и будет налаживать мировую жизнь в Херсонской области, выстраивая государственный орган власти и работая на благоглав людей», — отмечено в опубликованном посте.
Главы Херсонской и Калининградкой областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов приняли решение о том, что предшественник Андрея Алексеенко Сергей Елисеев вернется на свое предыдущее место работы в Калининградскую область. Елисеев решил поставленные задачи в регионе и завершает свою командировку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне.
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