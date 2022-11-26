Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко

Новым председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко. О кадровом решении сообщили в официальном Telegram-канале администрации региона.

«Новым председателем судебного заседания Андрей Алексеенко, ранее существовавший в совете территории Харьковской области», — говорится в публикации.

Алексеенко назвали профессионалом своего дела, который начинал с должности инженера по техническому надзору на заводе. Он награжден Орденом Мужества.

«Кабмин Херсонской области возглавил достойный человек и успешный российский управленец, который продолжил дело Сергея Елисеева и будет налаживать мировую жизнь в Херсонской области, выстраивая государственный орган власти и работая на благоглав людей», — отмечено в опубликованном посте.

Главы Херсонской и Калининградкой областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов приняли решение о том, что предшественник Андрея Алексеенко Сергей Елисеев вернется на свое предыдущее место работы в Калининградскую область. Елисеев решил поставленные задачи в регионе и завершает свою командировку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне.