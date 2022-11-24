Украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне

Российский дипломат подробно перечислил преступления Киева против мирных граждан.

Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по Украине. В ходе своей речи он сообщил, что украинские националисты начали репрессии против мирного населения на правом берегу Днепра.

«Мы также тщательно фиксируем все настоящие свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований. Также на временно находящихся под их контролем территориях новых российских регионов», — рассказал дипломат.

Он отметил, что зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали чистки и репрессии среди мирного населения. Также постпред напомнил слова представителя Киева Луговой, которая заявила, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак». В качестве ширмы введен комендантский час.

«Просачиваются леденящие кровь фотосвидетельства того, как украинские боевики привязывают к столбам людей, сотрудничавших с российскими военными. Именно так фашисты истязали граждан СССР в годы Великой Отечественной войны», — добавил политик.

Небензя назвал цель подобных действий: запугать противников киевского режима.

«Уже дошло до того, что опасающиеся расправы граждане вынуждены кричать нацистские лозунги и вскидывать руки в знак фашистского приветствия, как это принято у украинских боевиков», — сообщил представитель РФ.

Представитель России напомнил, что такие кадры попали в репортаж CNN и Sky News, после чего Киев лишил журналистов этих СМИ аккредитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская пресса признала преступления СБУ в Херсоне.