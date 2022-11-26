Дана Борисова: «Я была бы счастлива, если бы мужу пришла повестка»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 162

Телеведущая Борисова была бы счастлива, если бы ее бывшего мужа, призвали в армию

Дана Борисова: «Я была бы счастлива, если бы мужу пришла повестка»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая через суд добилась от бывшего алиментов на дочь, после — заявила о его пропаже.

Телеведущая Даня Борисова считает недостатком мужчины отсутствие опыта службы в армии. По мнению звезды, этот «изъян» во многом объясняет поведение ее бывшего мужа, бизнесмена Максима Аксенова. Блондинка заявляет, что ее экс-возлюбленный избегает уплаты алиментов, недавно она сообщила, что через суд добилась выплат в твердой денежной сумме.

Вскоре после победы в прениях Борисова обвинила предпринимателя в инсценировке смерти — тот якобы скрылся, лишь бы не содержать дочь Полину. Вот кому было бы полезно попасть под мобилизацию, постановила селебрити в интервью «МК».

«Я была бы счастлива, если бы (мужу) пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение», — сказала телеведущая.

Дана Борисова осудила всех, кто бежал из России после объявления частичной мобилизации. Она призвала соотечественников, а точнее их сильную половину, совершить благородный поступок — встать на защиту Родины. Своего же бывшего она охарактеризовала емким словом «стыдобень». По словам ведущей, семья Аксенова владеет многомиллионным состоянием, при этом сам бизнесмен по документам зарабатывает 26 тысяч рублей. Так, полагает Борисова, он избегает трат на общую дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дана Борисова рассказала, почему решила помириться с балериной Анастасией Волочковой после долгих лет вражды.

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