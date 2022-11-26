В Китае раскрыли интересанта введения потолка цен на российскую нефть

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 45

Global Times: ввод потолка цен на нефть из РФ выгоден только Вашингтону

В Китае раскрыли интересанта введения потолка цен на российскую нефть

Фото: Wang Yunlong / ТАСС

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Евросоюз без того уже погряз в энергетическом кризисе. Ограничения на топливо из РФ неминуемо повлекут за собой катастрофические последствия.

Определение и установление потолка цен на нефть из РФ выгодно только Соединенным Штатам. Кроме того, подобные действия приведут к хаосу на глобальном рынке энергоресурсов, считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Эксперт считает, что страны Европейского союза уже увязли в энергетическом кризисе. Введение потолка на российское топливо станет катализатором «взрыва» мирового рынка энергоносителей, пишет газета Global Times.

«Европейские страны начинают осознавать тот факт, что США, уговаривающие Европу принять карательные меры в отношении России, должны были только увеличить прибыль Вашингтон. По словам наблюдателей, если будет принято решение о ценовом пределе, пострадают все, и только США выиграют», — цититует издание Ли Хайдуна.

ЕС несется прямиком в холодную зиму, согреться в которую не сумеют из-за отказа покупать нефть РФ по рыночным ценам. К этому времени страны даже не сумели прийти к единому знаменателю, решив, каким окончательно будет потолок цен на энергоресурс из России.

«США выставляют европейские государства на передовую, провоцируя Россию, в то время как сам Вашингтон прячется сзади и считает деньги, пока Брюссель и Москва облагают друг друга санкциями», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему были отложены переговоры ЕС по потолку цен на нефть.

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