Зашли в тупик: ЕС не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Bloomberg: переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий

Зашли в тупик: ЕС не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами.

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, однако они могут возобновиться уже в пятницу, сообщает Bloomberg.

«Переговоры, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами», — говорится в сообщении.

Издание Politico сообщало, что разногласия стран связаны с позицией Польши и стран Балтии. Они, якобы, требуют установить потолок 30 долларов за баррель. А большинство стран ЕС предлагают ограничение в диапазоне 65–70 долларов за баррель.

Также известно, что Эстония может воспользоваться правом вето при согласовании ограничения, поскольку ценовой предел на уровне 65–70 долларов за баррель кажется властям слишком высоким.

Установление потолка цен на нефть планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза. Введение ограничения на российскую нефть ожидается 5 декабря, на нефтепродукты — 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Великобритания продолжает закупать российскую нефть, используя обходные пути. С марта, несмотря на санкции, в страну прибыло уже 39 танкеров с российским топливом на сумму почти 800 миллионов фунтов стерлингов.

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Фитнес-браслет или книга: что подарить знакам Зодиака к Новому году

Последние новости

1:28
В России могут начать штрафовать за собаку без поводка и намордника
1:01
Минобороны опубликовало уникальные данные об авиационной части «Нормандия — Неман»
0:42
Шум и гам: в Алтайском крае жители ополчились на нелегальный собачий приют
0:16
Зашли в тупик: ЕС не смог согласовать потолок цен на российскую нефть
23:56
«Ну, езжай»: Иосиф Пригожин предложил Руссо отправиться на Донбасс
23:43
Суровая украинская зима: как ВСУ переживет холода без света и тепла

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика