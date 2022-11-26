«Она меня умяла»: Лазарев признался в связи с девушкой на Бали и райском наслаждении

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 175

Улетевший на отдых на Бали певец Лазарев получил удовольствие от тайского массажа

«Она меня умяла»: Лазарев признался в связи с девушкой на Бали и райском наслаждении

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Аудитория очень рада за артиста и желает ему хорошо отдохнуть перед началом очередного гастрольного тура.

Певец Сергей Лазарев опубликовал новую запись в социальных сетях с отдыха на Бали. Знаменитость вышел на связь с подписчиками из салона тайского массажа, которым был очень доволен.

Сергею Лазареву понравился тайский массаж; Фото: Instagram* / lazarevsergey

«Пришла небольшого роста балийка, маленькая, ручки маленькие… Думаю, сейчас будет фиговый массаж. Короче, она меня так умяла, размяла! Прям отлично сделала!» — сказал расслабленный исполнитель.

Аудитория очень рада за артиста и желает ему хорошо отдохнуть перед началом очередного гастрольного тура. Особенно фанатов радуют снимки Лазарева с детьми. Никита и Анна подросли и теперь без устали купаются в бассейне вместе со звездным отцом. Селебрити ласково называет их «Мои солнышки».

К слову, недавно поклонники стали свидетелями небольшой перепалки между сыном и дочерью певца. Родитель отнял у них гаджеты, предложив разгадать детский сканворд. Думая над очередным словом, наследники повздорили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чему умилился Сергей Лазарев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Она меня умяла»: Лазарев признался в связи с девушкой на Бали и райском наслаждении

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