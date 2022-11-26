Умер раскрывший убийство на «Ждановской» следователь Владимир Калиниченко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Участник расследования ряда громких уголовных дел скончался на 75-м году жизни.

Умер раскрывший убийство на «Ждановской» следователь Владимир Калиниченко

Фото: Telegram / Hinshtein

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Умер бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и „штучный“ человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь. Искренне соболезную родным и близким! Вечная память замечательному человеку и профессионалу!» — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что Калиниченко не дожил до своего 75-летия ровно неделю.

В 1980–1992 годы Калиниченко работал следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР. Известен участием в ряде громких уголовных дел. В частности, раскрыл убийство офицера КГБ Вячеслава Афанасьева на станции московского метро «Ждановская» в 1980 году. Впоследствии написал об этом книгу, по которой в 1992 году был снят художественный фильм.

Также Калиниченко участвовал в раскрытии «рыбного», «сочинского», «хлопкового» и «казахского» дел, расследовал гибель первого секретаря ЦК КП Белоруссии Петра Машерова. С 1994 года занимался адвокатской деятельностью. Написал ряд книг о своей работе следователем, неоднократно воплощался на киноэкране разными актерами

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