При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?

Продюсер Сергей Лавров назвал способ, который поможет вернуть доверие российского зрителя.

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова получила звание «Актриса года» в Латвии за выступление на латышском языке. Продюсер Сергей Лавров рассказал 5-tv.ru, при каких условиях артистка сможет вернуться, и что ей нужно будет сделать, чтоб российский зритель снова принял ее.

Эксперт считает, что именитым звездам часть «сносит крышу», и они начинают забывать про любовь зрителей. По словам Лаврова, действия Хаматовой можно назвать «плевком» российской общественности. Он отметил, что актрисе придется постараться, если она решит вернуть доверие сограждан.

«Если в будущем артистка Чулпан Хаматова сыграет какой-нибуль фильм, и ей опять проникнется народ, то может быть. Но, опять же, кто ее позовет играть в нашем кино? Какой режиссер возьмет ее к себе работать?» — поделился мнением эксперт.

Лавров добавил, что Хаматовой будет сложно «взлететь» за границей. Чтобы снова высоко летать и быть востребованной ей придется вернуться, но сделать это будет практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин отреагировал на премию Хаматовой в Латвии.