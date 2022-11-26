Пригожин о премии Хаматовой в Латвии: «Когда сердечность граничит с глупостью»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 22

Накануне сбежавшая из России актриса получила театральную награду. В России это восприняли как очередной «нож в спину» родной стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал сбежавшую из России Чулпан Хаматову, которую накануне удостоили премии «Актриса года» в Латвии. Данное событие вызывает лишь сожаление — не более, уверен шоумен. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Жалко, что сердечная, духовная составляющая граничит с глупостью, понимаете? Я считаю, что самое лучшее место для нее — это страна, в которой она состоялась и стала большой звездой», — уверен собеседник.

По мнению продюсера, воспринимать всерьез полученную премию в чужой стране не стоит. Да и для самой артистки она вряд ли будет иметь настоящую ценность. Лучшая награда для артиста — признание на Родине.

«Награда только одна — тот, кто вырос и состоялся на Родине, всегда будет мечтать вернуться и все», — не сомневается шоумен.

Он уверен, что артистка рано или поздно должна извиниться перед обществом. С ее стороны, отмечает собеседник, несправедливо обвинять людей, которые выросли на ее творчестве и стали поклонниками.

«Мы нигде никому не нужны, это надо просто усвоить. Там где родился, там и пригодился. В гостях хорошо, а дома лучше», — заключил Пригожин.

Чулпан Хаматова была удостоена премии «Актриса года» в Латвии за игру в моноспектакле Нового Рижского театра. В постановке знаменитость примерила сразу несколько образов, которые сменяли друг друга на протяжении всего выступления. Это один из первых спектаклей, в котором была задействована артистка в Латвии после того, как осудила спецоперацию и покинула Родину. Большинство россиян мнение знаменитости не поддержали и восприняли, как очередной «нож в спину» своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как депутат Драпенко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года в Латвии.

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