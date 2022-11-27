У России появился новый атомный ледокол: почему важно выиграть гонку за Севморпуть

Наша страна — единственная в мире, которая обладает собственным атомным ледокольным флотом. По технологиям весь мир отстает на 10-15 лет.

На этой неделе в Петербурге на новом ледоколе «Урал» торжественно подняли флаг. Другой ледокол того же класса — «Якутия» — был спущен на воду. Это третий и четвертый соответственно ледоколы проекта 22220. Старшие братья по серии — «Арктика» и «Сибирь» — уже на маршрутах.

Россия — единственная в мире страна, которая обладает собственным атомным ледокольным флотом и продолжает наращивать мощности.

Северный морской путь — альтернатива для «традиционного» тепловодного маршрута через Суэцкий канал. Он короче, на нем не может быть пробок. Учитывая капризы Запада, Севморпуть — жизненно необходимая для экономики «дорога на Восток».

«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

Ледоколы проекта 22220 — самые мощные в мире. Два ядерных реактора выдают 81 тысячу 577 лошадиных сил. Это позволяет машине размером с футбольное поле и высотой в 18 этажей идти сквозь льды толщиной до трех метров. В чем уникальность этого проекта? Судно может менять водоизмещение (а значит и осадку) и покорять как океанские просторы, так и работать на относительном мелководье. Например, в устьях северных рек.

В серии предусмотрено минимум шесть таких судов. Они заменят ледоколы еще советской постройки — «Вайгач», «Таймыр» и «Ямал». К тому времени в российском атомном флоте появится и «Россия» — супер-ледокол, без всякой иронии. Он будет в два раза мощнее самого мощного сейчас. Для решения этой сверхзадачи, по сути, построили новый завод на Дальнем Востоке. Главные показатели тут — толщина преодолеваемых торосов и ширина ледокола.

России такие исполины нужны для того, чтобы проводить в караванах нефтяные танкеры и газовозы, в том числе арктического класса. Вот, для сравнения, расклад сил на данный момент: у России ледоколов разных типов примерно столько, сколько у всех остальных стран вместе взятых.

Не надо тешить себя иллюзиями, что конкуренты не понимают важность северных маршрутов. Даже Китай строит ледоколы, а США и Канада практически одновременно объявили о своих масштабных проектах переоснащению флота. Правда, их самые мощные суда, которые есть или планируется построить, не дотягивают до наших. И все они не атомные. Тут мы точно впереди планеты всей, опережая конкурентов на 10-15 лет по технологиям.

Есть предположение, что к 2035-му льды в Арктике растают так, что откроется помимо двух традиционных северных маршрутов вдоль побережий, даже трансполярный коридор рядом с Северным полюсом. Пусть и на несколько летних месяцев. Тем лучше. Первый строитель ледоколов в России адмирал Макаров заметил, что наша страна ориентирована на Север в силу своего географии. Пришло время вдоль фасада организовать движение.