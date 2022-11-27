Циничная забота: как печатный станок в США заставляет голодать весь остальной мир

Сорок процентов продуктов в США выбрасывается на свалки. Страшные цифры — 63 миллиона тонн в год. Это не недоеденные бургеры и хот-доги. Это нормальные продукты.

Больше транжирят только в Европе — но в среднем по 200-300 килограммов на каждого жителя развитых стран. При этом на черном континенте 90% детей не доедают. Каждые три секунды там от голода умирает ребенок.

Общество потребления дошло до своего пика, превратившись в общество бессмысленного сверхпотребления. Причем делается это все в прямом смысле слова за счет жителей развивающихся стран. Средний американец потребляет в четыре раза больше «усредненного жителя планеты», в десять раз больше китайца и 30 раз больше индуса. Как это удается? Потому что у них есть деньги, чтобы все это купить. Они же сами печатают свои доллары.

Вот как разгонялись цены на продукты питания задолго до спецоперации России на Украине. Так дорого, как в последние два года, продукты не стоили никогда. Но вот что еще обращает на себя внимание — предыдущие пики были в 2008-м и 2012 году. Не 2014-й, который можно было бы притянуть к украинскому кризису, до него.

В это время в США в ответ на экономический кризис запускали печатный станок. Проводили так называемое «количественное» смягчение: когда вливали в свою экономику миллиарды и запускали маховик мировой продуктовой инфляции. Они же могли покупать себе продукты по любым ценам, хоть бы и пришлось потом выбросить больше четверти еды. Тем циничнее выглядит забота западных стран об Африке в рамках так называемой «зерновой сделки» по вывозу украинского зерна через черноморские порты.

Вот данные мониторингового центра ООН. Действительно, единичные суда направлены в Ливию, Афганистан и Йемен, где тяжело с продовольствием. Но чаще в пунктах назначения мелькает Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания. Которая может и сама переварить эти поставки и быть перевалочной базой для отправки грузов дальше за океан.

При этом российскую часть соглашений всячески тормозят. Например, как рассказал на встрече с президентом глава комиссии РСПП по минеральным удобрениям, 400 тысяч тонн наших грузов до сих пор заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. И даже посредничество ООН не помогает. При том, что эти удобрения так ждут на мировом рынке. Ведь это вклад в урожайность, а значит и количество продовольствия.

«Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — заявил президент РФ Владимир Путин .

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о готовности России поставлять удобрения во все страны мира.