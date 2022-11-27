«Долго к этому шли»: историю «Иванушек International» покажут в кино

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Солисты «Иванушек» рассказали о съемках фильма про группу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В ноябре коллектив отметил 27-летие на сцене. В качестве подарка для многочисленных поклонников участники бойсбэнда намерены погрузить публику в воспоминания.

Солисты «Иванушек International» почти за 30 лет нахождения на сцене столкнулись с немалым количеством интересных историй во время гастролей. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru участники легендарной группы признались — совсем скоро стартуют съемки фильма про коллектив.

«Игорь Матвиенко сказал, что будет снимать полный метр, фильм про „Иванушек“. Это будет интересная история, причем современная. Фильм будет идти в кинотеатрах, мы долго к этому шли. <…> Каждый себя там найдет, потому что когда „Иванушки“ начинали, все ездили за „Иванушками“ по гастролям, а в каждом городе была своя интересная история. <…> И мы в этом фильме снимаемся», — рассказали артисты перед концертом «25 лет на бис!», который прошел в конце ноября в Москве.

К слову, группа «Иванушки International» образовалась в 90-х. В первый состав коллектива вошли Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. В 1998 году вместо ушедшего из жизни Сорина пришел Олег Яковлев. Он в составе группы находился до 2013 года. После его смерти коллектив пополнился Кириллом Туриченко, который вместе с Григорьевым-Апполоновым и Андреевым радуют публику и сегодня.

Помимо состоявшегося в Москве концерта группа впервые за долгое время выпустила новую песню «Две звезды». Композиция наполнена воспоминаниями о первой любви, юношескими, еще незрелыми чувствами и эмоциями. Поэтому, когда героя бросает девушка, он все свои переживания выражает остро, присуще возрасту и нехватке опыта. У новой композиции есть все шансы стать новым хитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонница «Иванушек International» зачала ребенка благодаря группе.

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