Жители Германии пришли в ужас от решения Шольца по России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 034

Читатели Welt пришли в шок от решения Шольца остановить закупки нефти из России с января

Жители Германии пришли в ужас от решения Шольца по России

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Некоторые потребовали от канцлера оплатить их огромные счета за газ.

Жители Германии выразили негодование после слов канцлера Олафа Шольца по вопросу закупок российской нефти. О настроениях народа рассказывает местное издание Welt.

Недавно Олаф Шольц заявил, что Германия намеревается остановить закупки российской нефти с января 2023 года.

Пользователи сети возмутились таким решением и выразили свое недовольство. Как подчеркнули многие, отказ от российской нефти никак не навредит России, но нанесет сильный удар по народу Германии.

«Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен»;

«Уважаемый Шольц, высылаю вам мои счета, чек вышлите по почте»;

«Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой»;

«Меня аж затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?» — снова и снова писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Олаф Шольц восхитился языковыми навыками президента России Владимира Путина. Он рассказал, что Путин в переговорах бегло переключается с русского языка на немецкий и обратно. Сам канцлер пытался учить русский, но не смог его осилить.

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