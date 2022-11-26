Шольц рассказал, что Путин на переговорах может легко чередовать русский и немецкий языки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 58

Канцлер Германии восхитился способностями президента России. Ему такое недоступно.

Шольц рассказал, что Путин на переговорах может легко чередовать русский и немецкий языки

Фото: РИА Новости / Стрингер

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Президент России Владимир Путин так легко чередует немецкий и русский языки, что это не может не вызывать восхищения. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, раскрыв секрет переговоров с президентом необъятной.

В интервью изданию Focus немецкий политик отметил, что в последний раз беседовал с Владимиром Путиным 13 сентября, по телефону. Лидеры государств обсуждали текущую повестку, в частности, развитие украинского кризиса. Шольц не переставал восхищаться тем, как дружелюбно Путин вел переговоры, несмотря на всеобщую напряженность в мире. Даже сильная разница во мнениях не могла нарушить приятной риторики.

«Владимир Путин чередует немецкий и русский языки», — признался Шольц.

И тут же добавил, что сам изучал русский язык в школе, но так и не смог общаться на нем бегло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена.

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