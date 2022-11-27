«Кошмарище»: Высоцкая выложила селфи без макияжа и нарвалась на критику

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 125

Актриса Высоцкая опубликовала селфи без макияжа и вызвала критику пользователей сети

«Кошмарище»: Высоцкая выложила селфи без макияжа и нарвалась на критику

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Многие комментаторы сравнили Юлию Высоцкую со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой.

Актриса Юлия Высоцкая в личном блоге опубликовала фотографию без фильтров и макияжа и вызвала ажиотаж в сети.

Заслуженная артистка России показала, как она готовится к спектаклю «Дядя Ваня» на сцене театра Моссовета. На фотографии 49-летняя актриса предстала без макияжа, а ее волосы были туго зачесаны под серую головную повязку.

Высоцкая выложила селфи без макияжа и удивила поклонников; Фото: Instagram* / juliavysotskayaofficial

Пользователи сети не оценили честное селфи Высоцкой и прокомментировали ее образ в комментариях.

«Какие неудачные фото. Вы здесь на себя не похожи»;

«Какое кошмарище»;

«Что за тенденция пошла выкладывать себя с неудачных ракурсов? К чему эта нарочитая натуральность?» — выразили свое мнение подписчики.

Кстати, многие отметили сходство «образа» Юлии Высоцкой с внешностью актрисы Чулпан Хаматовой в юности, до того, как она начала критиковать Россию, сбежала в Латвию и заметно осунулась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак отрезала волосы после скандала с уголовным дело о вымогательстве крупной суммы у государственной корпорации.

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