«Кошмарище»: Высоцкая выложила селфи без макияжа и нарвалась на критику
Актриса Высоцкая опубликовала селфи без макияжа и вызвала критику пользователей сети
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Многие комментаторы сравнили Юлию Высоцкую со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой.
Актриса Юлия Высоцкая в личном блоге опубликовала фотографию без фильтров и макияжа и вызвала ажиотаж в сети.
Заслуженная артистка России показала, как она готовится к спектаклю «Дядя Ваня» на сцене театра Моссовета. На фотографии 49-летняя актриса предстала без макияжа, а ее волосы были туго зачесаны под серую головную повязку.
Пользователи сети не оценили честное селфи Высоцкой и прокомментировали ее образ в комментариях.
«Какие неудачные фото. Вы здесь на себя не похожи»;
«Какое кошмарище»;
«Что за тенденция пошла выкладывать себя с неудачных ракурсов? К чему эта нарочитая натуральность?» — выразили свое мнение подписчики.
Кстати, многие отметили сходство «образа» Юлии Высоцкой с внешностью актрисы Чулпан Хаматовой в юности, до того, как она начала критиковать Россию, сбежала в Латвию и заметно осунулась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак отрезала волосы после скандала с уголовным дело о вымогательстве крупной суммы у государственной корпорации.
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