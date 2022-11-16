Ксения Собчак отрезала волосы после скандала с уголовным делом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 183

Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию и сделала каре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Екатерина Чеснокова; Instagram* / xenia_sobchak; 5-tv.ru

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Светская львица опубликовала видео в своем блоге. Она предстала перед подписчиками без макияжа.

Телеведущая Ксения Собчак, вернувшаяся в Россию, решила изменить внешность и сделала короткое каре. Видео, на котором можно увидеть журналистку в новом образе, она опубликовала в своем профиле в Instagram*.

В конце октября Собчак сбежала из РФ после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Недавно она вернулась — знаменитость заметили возле офиса корпорации «Ростех». Предварительно, Собчак приехала на переговоры по урегулированию конфликта. В уголовном деле она имеет статус свидетеля.

Больше телеведущая не прячется, по крайней мере в социальных сетях. До этого она хранила молчание, пока не вернулась на Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после бегства из РФ Собчак заговорила о судьбе родного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Ксения Собчак отрезала волосы после скандала с уголовным делом

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