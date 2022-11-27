Песков заявил, что разногласия по Сирии не ухудшают отношения РФ и Турции

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 23

Песков: отношения России и Турции позволяют решать разногласия по Сирии через переговоры

Песков заявил, что разногласия по Сирии не ухудшают отношения РФ и Турции

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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По его словам, уровень отношений и политическая мудрость позволяют урегулировать разногласия путем напряженных, но все-таки переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у России с Турцией есть разногласия по ситуации в Сирии, но их удается решать с помощью переговоров. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«По Сирии разногласия есть с Турцией. Но уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров», — отметил Песков.

Он напомнил, что Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией, за пределами зоны турецкой операции «Источник мира», подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране партии.

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