Эрдоган: Турция вправе самостоятельно решать проблемы на севере Сирии и в Ираке

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 14

Несколько дней назад Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране партии.

Эрдоган: Турция вправе самостоятельно решать проблемы на севере Сирии и в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Турция может сама решать собственные проблемы в сфере безопасности на Севере Сирии. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — сказал политик.

Кроме того, президент Турции сказал, что воздушные удары по территории Сирии и Ирака — только начало. Турецкая сторона решительно настроена на обеспечение безопасности своих границ. По словам Эрдогана, Анкара начнет трансграничную операцию в Сирии, как только наступит подходящее время, передает URA.RU.

«Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — пояснил политический деятель.

Несколько дней назад Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране партии. Турецкие военные нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обсудили Путин и Эрдоган.

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