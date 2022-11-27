Не дождалась: диджей Филиппа Киркорова рассказала, почему не вышла за него замуж

По словам девушки, чтобы покорить поп-короля, нужно быть многогранной личностью.

У Филиппа Киркорова в прошлом был роман с диджеем Катей Гусевой, хотя пара отрицала этот факт и выставляла себя друзьями. О том, как покорить поп-короля и почему сорвалась свадьба, Гусева рассказала в интервью для Starhit.

«Я очень много лет дружу с Филиппом. На самом деле это человек не то, что со своим характером, это человек со своими требованиями. Для того чтобы его покорить, нужно быть настоящей полноценной многогранной личностью», — рассказала Гусева.

По ее словам, однажды они с Филиппом чуть не поженились, но в их истории немного не сложилось. Как, почему и зачем — ответа на эти вопросы у девушки нет.

Фото: Instagram* / djkatyaguseva



Также Гусева рассказала, как относится к бывшей своего бывшего Алле Пугачевой, которая раскритиковала Россию и уехала жить в Израиль.

«Я бы не хотела говорить свое мнение о том, как она высказалась о россиянах и о том, что она улетела в Израиль. Конечно же, я это не поддерживаю, но, как к артисту, к Алле Борисовне отношусь очень хорошо, потому что это наша любимая певица — женщина, которая поет. Но я не могу поддерживать звезд, которые плохо высказываются о моей любимой стране, поэтому проще и лучше промолчать», — сказала Екатерина.

В отличие от многих российских знаменитостей, Гусева осталась в родной стране и не планирует уезжать. Сейчас она счастлива в отношениях с известным адвокатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Киркорова сдают нервы.

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