Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
У оружия есть лазерное наведение, а дальность пуска выше два раза, чем у ракет, отправленных королевством ранее.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Высокоточные ракеты Brimstone-2 передали Киеву от лица Великобритании. Это подтвердили в британском Минобороны в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании России», — говорится в публикации.
Еще 22 ноября газета The Telegraph анонсировала отправку этих боеприпасов. По данным издания, это не первый раз, когда Украине передавали Brimstone-2. При этом количество поставленного вооружения ни в этот, ни в прошлые разы не уточняется. А вот стоимость газета раскрыла: одна такая ракета стоит около 12 миллионов рублей.
Ракеты Brimstone-2 запускают с помощью самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они уничтожают сухопутные и морские цели, порой даже находящиеся в движении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как премьер-министр Великобритании Сунак пообещал передать Украине 125 зенитных орудий и средства для борьбы с БПЛА.
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