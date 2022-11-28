Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Высокоточные ракеты Brimstone-2 передали Киеву от лица Великобритании. Это подтвердили в британском Минобороны в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании России», — говорится в публикации.

Еще 22 ноября газета The Telegraph анонсировала отправку этих боеприпасов. По данным издания, это не первый раз, когда Украине передавали Brimstone-2. При этом количество поставленного вооружения ни в этот, ни в прошлые разы не уточняется. А вот стоимость газета раскрыла: одна такая ракета стоит около 12 миллионов рублей.

Ракеты Brimstone-2 запускают с помощью самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они уничтожают сухопутные и морские цели, порой даже находящиеся в движении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как премьер-министр Великобритании Сунак пообещал передать Украине 125 зенитных орудий и средства для борьбы с БПЛА.