Британцы устали от государственных деятелей, которые только и успевают, что позорить себя и страну нелепыми заявлениями и поступками.

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для усиления ПВО и борьбы с беспилотниками. Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак в ходе визита в Киев, сообщает телеканал Sky News.

«Мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы», — заявил Сунак.

Уточняется, что размер нового пакета британской военной помощи Украине составляет 50 миллионов фунтов стерлингов (около 60 миллионов долларов).

Незадолго до саммита G20 в Индонезии новый премьер Великобритании пообещал критиковать на нем Россию за события на Украине в рамках. Также он активно призывал мировое сообщество отказать в участии в мероприятии президенту РФ Владимиру Путину. Однако после этого Сунак раскритиковал российского лидера, заявив, что он должен был приехать лично на саммит G20, а не отправлять вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

На родине Сунака, сменившего на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, уже начали сравнивать с их общим предшественником Борисом Джонсоном. Британцы сетуют, что их государственные деятели только и успевают, что позорить себя и свою страну нелепыми заявлениями и поступками, вместо того чтобы выводить Британию из глубокого кризиса, который вот-вот ввергнет ее в тотальную нищету, затяжное горе и разруху.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Риши Сунак провалился как премьер-министр Великобритании.