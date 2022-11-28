К Пугачевой? Оскандалившаяся Вайкуле сообщила о скором приезде в Израиль

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 160

Лайма Вайкуле анонсировала гастрольный тур по городам Израиля

К Пугачевой? Оскандалившаяся Вайкуле сообщила о скором приезде в Израиль

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певица искренне верит, что на Земле обетованной ее с нетерпением ждут многочисленные поклонники.

Оскандалившаяся певица Лайма Вайкуле анонсировала скорый приезд в Израиль. Уже через месяц там начнется ее гастрольный тур. С нескрываемой радостью она обратилась к фанатам и пригласила их на свои выступления.

«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь и в феврале я буду в Тель-Авиве, 24 я буду в Хайфе, 25 — в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — заявила Вайкуле в социальной сети.

Однако помимо концертов, вероятней всего, там знаменитость встретится со своей давней подругой Аллой Пугачевой, которая теперь живет там вместе с мужем и детьми. В последний раз они виделись летом в латвийской Юрмале.

К слову, Лайма Вайкуле во всем поддерживает свою подругу. Она, как и Пугачева, после начала спецоперации по защите Донбасса решила уйти в тень и не обсуждать политические темы. Но терпения у певицы оказалось меньше, нежели у Пугачевой. В начале августа она в Литве вышла на сцену с украинским флагом.

Зрители с восторгом встретили действие певицы и радостно кричали, однако россиян такой поступок знаменитости обидел. Они посчитали его предательством, ведь артистка многие годы зарабатывала в России. Свой поступок тогда она объяснила нежеланием работать в России в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Алле Пугачевой обошлись пластические операции в Израиле.

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